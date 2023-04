Governo calcula ter maioria dos votos da CPMI do 8/1 e oposição já avalia em esvaziar o colegiado

Oposição teme ser "massacrada" com a possibilidade do governo ter o controle dos trabalhos do colegiado que irá apurar os atentados terroristas contra as sedes do Três Poderes edit

247 - Aliados do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliam que a base governista deverá ter pelo menos 20 parlamentares entre os 32 prováveis integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), cujo requerimento de criação foi lido pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta quarta-feira (26).

A possibilidade do governo ter o controle dos trabalhos do colegiado, por meio da indicação do presidente e do relator, tem levado parte da oposição a avaliar a possibilidade de desistir de integrar o colegiado.

Segundo o G1, o cálculo dos parlamentares que deverão integrar a CPMI foi feito por líderes da base aliada e discutido durante a manhã desta quarta-feira com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, responsável pela articulação política do governo.

De acordo com o jornalista Valdo Cruz, também do G1, a oposição teme ser "massacrada" durante o funcionamento da CPMI. “Um oposicionista disse reservadamente ao blog que a CPMI dos Atos Golpistas era mais para assustar e acuar o governo, mas que seu funcionamento, com controle total do Planalto, vira um risco principalmente para o ex-presidente da República. Essa ala da oposição aposta agora em uma briga entre governistas do Senado e da Câmara pelos principais cargos da CPMI para tentar inviabilizá-la”, destaca a reportagem.

