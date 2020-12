Governo comprará 300 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, diz Zema

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), revelou que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou durante a reunião com governadores nesta terça-feira (8) que 300 milhões de doses serão compradas em âmbito nacional; como são necessárias 2 doses, isso significa que 150 milhões de brasileiros seriam vacinados de acordo com o plano edit

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), revelou que o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, afirmou durante uma reunião nesta terça-feira (8) com governadores que o Brasil comprará 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.

“O ministro confirmou a aquisição de 300 milhões de doses. Como são necessárias duas doses, estamos falando de 150 milhões de brasileiros que serão imunizados. Com toda a certeza, não haverá falta de vacina”, disse o governador à CNN Brasil.

Sobre a questão do plano ser nacional ou localizado, o governador afirmou: “Não haverá nenhum município, nenhum estado que será privilegiado no Brasil. A imunização será feita nacionalmente, com todos os estados e municípios tendo uma coordenação e uma vacina nacional, o que é justo. Não podemos ter ninguém privilegiado numa questão de saúde”.

