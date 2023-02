Governo dá prazo de 60 dias para regularização de armas de civis na PF

Atualmente, o controle de armamentos de CACs é feito somente pelo Exército, que já informou não ter os registros sobre as armas em circulação edit

Carta Capital - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), determinou, nesta quarta-feira (1), que todo o armamento em circulação no País deve ser registrado no Sistema Nacional de Armas, da Polícia Federal. O cadastro das armas nas mãos de civis deve ser feito em até 60 dias.

O decreto visa controlar a circulação de armamento e munições no território nacional, depois da flexibilização promovida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que ampliou a possibilidade de obtenção de armas de fogo.

