Governo de Ronaldo Caiado diz que pediu duas vezes que hospital de campanha não fosse fechado, mas Bolsonaro negou

247 - Em setembro de 2020, o governo de Goiás pediu duas vezes para que o hospital de campanha construído no estado pela gestão Jair Bolsonaro fosse mantido até o final do ano, mas foi refutado. O espaço com 200 leitos fechou em outubro.

É o que conta a gestão Ronaldo Caiado (DEM-GO) em resposta a ofício da Procuradoria-Geral da República para que os governadores expliquem o motivo do fechamento dos hospitais de campanha, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

