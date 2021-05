Governo de SP diz que insumos para 7 milhões de doses da Coronavac chegam dia 26

247 - O governador João Doria anunciou nesta segunda-feira (17) a liberação de lote de 4 mil litros de insumos na China para a produção de cerca de 7 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan no Brasil. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que produz a vacina Oxford/AstraZeneca, também receberá na mesma data os insumos do imunizante.

"O Butantan recebeu nesta manhã, da China, a previsão do envio de nova remessa de insumos ao Brasil para produção da vacina do Butantan. A chegada do novo lote com 4 mil litros de insumos está prevista para o dia 26", disse Doria. A vacina do Butantan abasteceu, até o momento, 70% de todo o sistema vacinal do país.

Os insumos para as vacinas produzidas tanto pelo Instituto Butanta quanto pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) ficaram retidos na China após ataques de Jair Bolsonaro ao país asiático. Em discurso no dia 5 de maio, Bolsonaro insinuou o coronavírus pode ter sido criado pela China como parte de uma "guerra bacteriológica".

