Governo de SP inicia pré-cadastro para vacinação infantil contra a Covid. Procedimento será realizado pela internet

Apoie o 247

ICL

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (12), durante coletiva de imprensa, que o estado começou o pré-cadastro para a vacinação de crianças entre cinco e 11 anos contra a Covid-19.

Em sua conta no Twitter, Doria informou que a partir desta data os pais podem acessar o site do governo paulista (www.vacinaja.sp.gov.br) para inserir os dados da criança e agilizar o atendimento nos postos de saúde do estado.

“A vacinação das crianças será iniciada imediatamente após a chegada das doses de vacinas da Pfizer”, acrescentou Doria.

O primeiro lote de vacinas está previsto para chegar entre 14 e 15 de janeiro e corresponde a 20% das vacinas desse primeiro lote, com cerca de 248 mil.

PUBLICIDADE

A partir de hoje, pais podem incluir seus filhos de 5 a 11 anos no sistema Vacina Já em SP. Basta acessar https://t.co/KjePuxALpo e incluir os dados solicitados no formulário. A vacinação das crianças será iniciada imediatamente após a chegada das doses de vacinas da Pfizer. — João Doria (@jdoriajr) January 12, 2022

De acordo com o governador, a capacidade de vacinação do estado de SP é de 250 mil crianças por dia, podendo ser até superior de acordo com a demanda das famílias paulistas, informou o G1.

PUBLICIDADE

Crianças com algum tipo de comorbidade ou deficiência, além de indígenas e quilombolas, terão prioridade na vacinação. A data para início da vacinação ainda não foi definida.

No Rio Grande do Sul, a vacinação infantil contra a Covid-19 começa no dia 19, em todos os municípios. Os primeiros vacinados serão os 96.427 meninos e meninas com alguma comorbidade, como hipertensão, diabetes ou asma, ou imunossuprimidos.

PUBLICIDADE

O estado do Ceará divulgou nota técnica nesta terça-feira (11) informando que não irá solicitar prescrição médica para aplicação da vacina em crianças de cinco a 11 anos, mas não divulgou data para o início da imunização.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: