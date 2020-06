Governo deixa de fazer coletivas diárias e atrasa divulgação de dados de Covid-19

Com a saída de dois ministros da Saúde, o governo federal tem divulgado cada vez mais tarde o relatório com os registros de casos e de óbitos por coronavírus no Brasil edit

247 - O governo federal tem atrasado cada vez mais a divulgação dos números relacionados à pandemia de coronavírus no Brasil.

Conforme esclarecimento feito pelo Jornal Nacional desta quinta-feira 4, no início da pandemia, os números de casos e de óbitos eram registrados às 17h em Brasília, imediatamente antes das entrevistas coletivas diárias, comandadas pelo então ministro da Saúde Henrique Mandetta.

Com a substituição de Mandetta por Nelson Teich, as entrevistas coletivas deixaram de ser diárias e o relatório do Ministério da Saúde passou a ser divulgado mais tarde, próximo das 19h. Com a saída de Teich, o atraso aumentou ainda mais.

Ontem a pasta alegou problemas técnicos e divulgou à imprensa às 22h uma planilha que já tinha os números atualizados desde 19h, informou a jornalista Renata Vasconcellos, da Globo. Confira o esclarecimento:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.