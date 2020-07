Governo desestrutura Inpe e nega que diretora tenha saído por causa de alerta de desmate

247 - Após a exoneração de Lúbia Vinhas, coordenadora-geral de Observação da Terra do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) anunciou nesta terça-feira (14) um plano de redução da estrutura do Instituto. Vinhas atuava como responsável pelo monitoramento de desmatamento. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na segunda-feira (13), três dias após a divulgação de alertas de desmatamento na Amazônia. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação afirmou que a mudança no Inpe não está relacionada com a situação de preservação ambiental no Brasil.

