Governo deve lançar 'Feirão do Turismo', similar à Black Friday, para impulsionar viagens nacionais

247 - O ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou o que chamou de "Feirão do Turismo", uma iniciativa que buscará promover viagens ao redor do Brasil com vantagens de financiamento. A ideia é que o evento funcione como uma espécie de 'black friday', com passagens e pacotes descontados para o próximo semestre.

“Será uma espécie de black friday fora da época, em que as parcerias com as companhias aéreas e com o setor hoteleiro e agências de viagem vão proporcionar preços incomparáveis para que o consumidor brasileiro possa programar sua viagem de segundo semestre, férias de final de ano, verão do próximo ano”, afirmou Sabino, na segunda-feira (22), ao comentar os resultados do setor em 2023 e apontar projeções para este ano, segundo o jornal O Tempo.

O ministro detalhou que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil poderão oferecer financiamentos de bilhetes aéreos e de pacotes, aumentando o número de parcelas em compras.

Paralelamente, o governo federal também discute, segundo informações de O Globo, um socorro às companhias aéreas, incluindo a flexibilização de condições para negociar dívidas tributárias e regulatórias com a União e uma linha de crédito no BNDES.

