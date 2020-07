Governo deverá ter dificuldade neste ano para bancar o novo programa Renda Brasil

Além da defasagem no atual calendário de pagamento, foram desembolsados mais de R$ 14 bilhões dos R$ 20 bilhões do abono salarial, que é a principal fonte de recurso do programa substituto do Bolsa Família edit

247 – O governo Jair Bolsonaro deverá ter dificuldade neste ano para bancar o novo programa Renda Brasil, que foi projetado para substituir o Bolsa Família, após um amplo remanejamento de recursos da área social do Orçamento. O ministro Paulo Guedes, da pasta da Economia, pretende destinar a verba do abono salarial, seguro defeso e outras ações de assistência para um programa único. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Além da defasagem no atual calendário de pagamento, mais de R$ 14 bilhões dos R$ 20 bilhões do abono salarial já foram desembolsados, acrescenta a reportagem.

Há um compromisso de gastos estabelecido para o abono salarial, que é a principal fonte de recurso do programa Renda Brasil, segundo estudos da equipe econômica de Paulo Guedes. Além disso, a reformulação do Bolsa Família precisa ser aprovada através de projetos no Congresso Nacional.

