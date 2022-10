Governo diz que bloqueio adicional no MEC foi de R$ 51 milhões, mas não detalha corte de R$ 2,6 bilhões em outras áreas

Às vésperas do segundo turno, a Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento disse que não há previsão de divulgação da tabela detalhada com os cortes orçamentários edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - O Ministério da Economia informou nesta quinta-feira que o bloqueio adicional de recursos feito este mês no Ministério da Educação foi de R$ 51,3 milhões, mas não apresentou detalhes do restante do corte de verbas anunciado para outras pastas, de R$ 2,6 bilhões.

De acordo com a pasta, com o bloqueio adicional, o corte total no Ministério da Educação neste ano atingiu R$ 1,04 bilhão.

Em meio à campanha eleitoral, a Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento disse que não há previsão de divulgação da tabela detalhada com os cortes em todas as áreas. A demora na apresentação dos dados não é usual.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.