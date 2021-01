Governo do AM determina auditoria para identificar fura-filas em vacinação

A determinação ocorre em meio a denúncias de servidores que tomaram vacina antes de pessoas de grupos prioritários dentro do plano do Ministério da Saúde, seguido pelo governo do Amazonas edit

247 - O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), determinou nesta terça-feira (26) uma auditoria na lista de vacinação contra a covid-19 no estado, devido a irregularidades no processo de vacinação contra a Covid-19.

Segundo reportagem do portal UOL, de acordo com o decreto, a CGE (Controladoria Geral do Estado) e a SEAD (Secretaria de Estado de Administração e Gestão) tem 48 horas para concluir a auditoria e quem for identificado como "fura-fila" será exonerado, responderá procedimento administrativo e será denunciado ao Ministério Público Federal.

A determinação ocorre em meio a denúncias de servidores que tomaram vacina antes de pessoas de grupos prioritários dentro do plano do Ministério da Saúde, seguido pelo governo do Amazonas.

O conhecimento liberta. Saiba mais