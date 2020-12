Governo do Amazonas recua e determina reabertura do comércio a partir desta segunda-feira

Decisão pela reabertura foi tomada um dia após um decreto do governador, Wilson Lima (PSC), determinando o fechamento de serviços não essenciais por 15 dias passar a vigorar para conter o avanço da Covid-19 no estado edit

247 - Após setores do varejo e de serviços protestarem contra o fechamento do setor, o governo do Amazonas decidiu autorizar a reabertura dos estabelecimentos a partir desta segunda-feira (28). A decisão foi tomada um dia após um decreto do governador, Wilson Lima (PSC), determinando o fechamento de serviços não essenciais por 15 dias passar a vigorar para conter o avanço da Covid-19 no estado

Segundo o texto do decreto, o comércio de rua poderá funcionar de 8h até as 16h. Já os shoppings centers poderão abrir de 12h às 20h, limitados a até 50% da capacidade. Nos finais de semana, somente as atividades delivery e drive-thru devem funcionar.

A medida é válida até o dia 11 de janeiro, desde que a taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede estadual esteja abaixo de 85%.

Os horários de funcionamento dos bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e flutuantes ainda serão definidos em uma reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 com representantes do setor.

