Governo do Espírito Santo decreta luto de três dias após ataques em escolas

"Decretei luto oficial de três dias em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis", disse o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande edit

Apoie o 247

ICL

247- O governador do Espírito Santos, Renato Casagrande (PSB), decretou nesta sexta-feira (25) luto de três dias em respeito às vítimas de um atentado armado em duas escolas, uma pública e uma particular, na cidade de Aracruz.

No anúncio, o governador confirmou que o suspeito foi preso. "Nossas equipes de segurança alcançaram o autor do atentado que, covardemente, atacou duas escolas em Aracruz pela manhã. Decretei luto oficial de três dias em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis. Continuaremos apurando as motivações e, em breve, teremos novos esclarecimentos", disse.

A polícia prendeu um jovem suspeito de ser o atirador que invadiu duas escolas e deixou três pessoas mortas e outras 11 feridas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.