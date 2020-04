Governo do Pará convoca 86 médicos cubanos para ajudar no combate ao coronavírus

Redação Socialista Morena, no Opera Mundi - Independentemente de ideologia, a maioria dos governadores está demonstrando responsabilidade e competência na gestão da crise do coronavírus, ao contrário do presidente do país. Preocupado que se repita em Belém o desastre que está ocorrendo em Manaus, o governador Hélder Barbalho recorreu ao país que tem muito a ensinar ao mundo em saúde pública: Cuba. 86 médicos cubanos foram contratados pelo governo para atender à região metropolitana da capital paraense.

O próprio Barbalho, isolado por ter contraído o coronavírus, fez o anúncio. “Publicamos em Diário Oficial a convocação para que profissionais que estão fazendo residência médica, e os recém-formados, venham se unir a nós. Os novos médicos estarão sendo contratados pelo Estado e os residentes, que receberão uma bolsa do governo federal, contarão também com o aporte financeiro do Estado. E ainda teremos 86 médicos cubanos que também atenderão a Região Metropolitana. Agora é um esforço conjunto para garantir esta mão de obra fundamental”, disse.

Confira a reportagem completa no Opera Mundi.

