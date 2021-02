Governo e Congresso chegam a acordo para liberação de novo auxílio emergencial

Durante reunião do ministro Paulo Guedes com os presidentes da Câmara e do Senado, ficou acertado que já na próxima semana o Congresso deve aprovar uma proposta unificada que trará medidas de ajuste fiscal edit

247 - O governo Jair Bolsonaro e líderes do Congresso Nacional chegaram a um acordo nesta quinta-feira (18) para a liberação de uma nova etapa do auxílio emergencial.

Em reunião do ministro da Economia, Paulo Guedes, com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), ficou acertado que já na próxima semana o Congresso deve aprovar uma proposta unificada que trará medidas de ajuste fiscal.

Pelo acordo, serão fundidas as Propostas de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial e do Pacto Federativo. Os dois textos tramitam no Senado desde o fim de 2019 e preveem, entre outros pontos, o acionamento de gatilhos de ajuste fiscal.

Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, a ideia do governo e da cúpula do Congresso é aprovar a emenda à Constituição até a próxima quinta-feira (25). Após a aprovação da PEC seria editada a MP com as regras para liberação do auxílio.

