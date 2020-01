Governo e seguradoras deverão judicializar briga sobre fim do DPVAT

247 - O governo Jair Bolsonaro deverá intensificar as ações visando derrubar os impedimentos legais para zerar o seguro obrigatório para veículos, o DPVAT, apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) ter autorizado a redução do valor pago.

Segundo reportagem da coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo, a Superintendência de Seguros Privados (Susep), ligada ao Ministério da Economia, alega que a Líder, consórcio de seguradoras responsável pela DPVAT, teriam cobrado a mais dos consumidores e o dinheiro deverá retornar ao contribuinte, o que pode anular a cobrança por até cinco anos. As empresas, porém, alegam que o dinheiro é privado e prometem judicializar a questão.

Ainda conforme a Susep, a Líder teria arrecadado R$ 8,9 bilhões a mais dos contribuintes apenas no ano passado. O valor, contudo, pode ser acrescido em R$ 1 bilhão uma vez que Susep apura se as seguradoras teriam embutido despesas administrativas não autorizadas no valor do DPVAT.

A extinção do DPVAT ganhou contornos políticos quando Jair Bolsonaro assinou uma Medida Provisória com esta finalidade. A ação, porém, foi vista como uma retaliação a Luciano Bivar, dono de uma das seguradoras que compõe a Líder e que também preside o PSL, ex-partido de Bolsonaro e com quem ele rompeu relações.