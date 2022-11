Governo envia Força Nacional a Rondônia para liberar vias; ainda há 4 pontos de bloqueios no país

Protestos já foram quase todos dispersados, entretanto, alguns pontos continuam. No momento, há nove interdições e quatro bloqueios em todo país edit

Sputnik - Em nota publicada hoje (8) no Diário Oficial da União, o Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o envio da Força Nacional para ajudar a PRF a desbloquear rodovias em Rondônia. A força poderá ficar no local por 15 dias, relata o UOL.

O encaminhamento dos agentes tem como intuito auxiliar "nas ações de segurança pública visando garantir a livre circulação e a segurança dos usuários das rodovias e estradas", entretanto, a pasta não informou qual o efetivo que atuará no estado.

A PRF de Rondônia também divulgou nesta terça-feira (8) um boletim que aponta cinco interdições em rodovias no estado, com todas elas acontecendo na BR-364, duas na cidade de Ariquemes e outras três em Vilhena, Cacoal e Ouro Preto.

Ao todo no país, a corporação informou que quatro pontos de estradas estavam totalmente bloqueados, sendo três em Mato Grosso e um no Paraná.

Os bloqueios e interdições são registrados em todo o Brasil desde o dia 30 de outubro, quando o resultado do segundo turno das eleições deu a vitória ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em alguns pontos houve trocas de tiro, como quando agentes da PRF foram recebidos a tiros por manifestantes que bloqueavam um trecho da BR-163 em Novo Progresso, no sul do Pará, durante operação ontem (7) para tentar desobstruir a via.

