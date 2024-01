Governo escala Messias para tentar construir acordo com evangélicos

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O governo tomou a decisão de designar o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, para enfrentar o desafio de construir um acordo com a bancada evangélica. A Receita Federal suspendeu uma medida do governo anterior que ampliava a isenção de impostos sobre salários de líderes religiosos, gerando tensão entre o governo e esse grupo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, expressou preocupações com a politização do tema e prometeu discutir uma solução com a AGU e o Tribunal de Contas da União (TCU), segundo reportagem do Globo.

Messias, membro da Igreja Batista, é conhecido por sua postura discreta e conciliatória. A reunião com líderes evangélicos está agendada para fevereiro, após a participação do ministro na abertura dos trabalhos da Corte Interamericana. Sua habilidade em lidar com questões delicadas, como a exploração de petróleo na Amazônia e a privatização da Eletrobras, foi reconhecida anteriormente. Agora, sua missão é buscar uma solução que acalme as tensões com a bancada evangélica, destacando a importância do diálogo e da busca por consenso.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: