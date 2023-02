Governo está empenhado em resolver o pagamento do piso de enfermagem, diz Lula

"Estamos apenas tentando harmonizar... o salário das enfermeiras com a questão das pequenas cidades e com as santas casas", disse o presidente Lula edit

Reuters - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que terá "o maior prazer" de fixar o chamado piso da enfermagem, mas que ainda precisa ajustar alguns pontos envolvendo pequenas cidades e santas casas.

Em evento de relançamento do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, Lula disse ainda que a "roda desse país vai começar a girar" e prometeu viajar o país com ministros para retomar obras paradas.

"Vocês podem ter tranquilidade que nós vamos resolver o problema de vocês", disse o presidente ao citar os profissionais da enfermagem.

"Nós estamos apenas tentando harmonizar... o salário das enfermeiras com a questão das pequenas cidades e com as santas casas. Ma pode ficar certo que eu terei o maior prazer de convidar as enfermeiras e os enfermeiros do Brasil e dizer 'está resolvido o problema da vocês, o governo vai selar o piso da categoria'", acrescentou.

No fim do ano passado, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu informações ao Congresso Nacional sobre a tramitação do projeto de lei que regulamenta Emenda Constitucional que trata do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras.

A emenda prevê que uma lei federal regulamente o tema para detalhar a assistência financeira a entes da federação e entidades filantrópicas.

A decisão do ministro foi tomada em ação apresentada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços.

