Governo estuda estender medida que reduz salários e suspende contratos de trabalho

A medida foi adotada em abril como forma conter o desemprego diante da pandemia da Covid-19. No entanto, mesmo com o desemprego atingindo níveis recordes, o ministério da Economia insiste nas mesmas ‘soluções’ edit

247 - O secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, afirmou nesta quarta-feira (23) que o governo estuda a prorrogação do programa que permite que empresas reduzam salários e suspendam contratos de trabalho de seus empregados.

As medidas foram adotadas em abril para conter os efeitos econômicos da pandemia da Covid-19. No entanto, mesmo com a taxa de desemprego no país chegou a 14,2% em novembro, o ministério da Economia insiste nas mesmas ‘soluções’ para o problema.

Bianco negou que os restos a pagar do seguro-desemprego (em torno de R$ 20 bi) signifique a prorrogação do benefício, mas também afirmou que existe essa possibilidade:

“Temos restos a pagar, mas não significa que será prorrogado. Prorrogação do programa passará por crivo do presidente Jair Bolsonaro”, disse, conforme reportado no Globo.

“Tudo depende de um orçamento extraordinário também. Estamos fazendo estudos, levaremos ao ministro Paulo Guedes, que já está analisando conosco”, concluiu Bianco.

