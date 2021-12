Governo federal deve publicar nova portaria sobre exigência do passaporte vacinal

Após decisão de Barroso, do STF, o governo Bolsonaro estabelecerá a obrigatoriedade da imunização para viajantes que queiram entrar no país edit

247 - O governo federal deve, segundo a Folha de S. Paulo, publicar nesta segunda-feira (13) portaria que obriga o certificado de vacinação contra Covid-19 de viajantes que cheguem ao Brasil por voos internacionais ou fronteiras terrestres.

A regra atende decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso.

Inicialmente, o governo pretendia liberar, via aeroportos, a entrada no Brasil de viajantes que não tivessem sido imunizados, desde que estes se comprometessem a realizar quarentena de cinco dias. A medida, porém, teria pouca ou nenhuma fiscalização.

Já na fronteira terrestre o governo cobraria apenas o exame negativo da Covid-19 de quem não havia recebido a imunização.

Técnicos do governo tiveram reunião neste domingo (12) no Palácio do Planalto para ajustar detalhes da nova portaria.

