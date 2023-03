Governo federal estuda elevar reajuste de servidores

A reunião com membros da categoria foi marcada para a próxima sexta-feira (10), em Brasília edit

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estuda elevar a proposta de reajuste dos servidores de 7,8% para 9%. A equipe técnica ainda está fazendo as contas. A reunião com os servidores foi marcada para a próxima sexta-feira (10), em Brasília (DF). A informação foi publicada nesta terça-feira (7) pelo jornal O Globo.

Sindicatos que representam os servidores pediram um reajuste de 13,5%. A categoria quer a equiparação dos benefícios com os demais poderes até 2026. O governo tem disponível R$ 11,2 bilhões para o aumento salarial. Interlocutores do Ministério da Gestão, responsável pelas negociações, disseram que os técnicos confirmaram a possibilidade de reajuste de 9%.

O governo Bolsonaro não deu reajuste salarial aos servidores. Os salários em carreiras da base do funcionalismo federal não mudam desde 2017. As carreiras de Estado tiveram o último reajuste em 2019, mas era parte de um acordo escalonado, feito antes de Bolsonaro assumir o poder.

