Governo federal ignora há 10 dias recomendação da Anvisa de proibir voos da Índia

A nota técnica da Anvisa foi encaminhada no dia 4 de maio ao Comitê de Crise para a Supervisão e Monitoramento dos Impactos da COVID-19, coordenado pelo ministro da Casa Civil da Presidência, Luiz Eduardo Ramos edit

247 - O governo federal ignora há 10 dias uma nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendando a proibição de entrada ao Brasil de viajantes vindos da Índia, em função da nova variante do coronavírus detectada no país asiático, informa Gerson Camarotti, no G1.

A nota foi encaminhada no dia 4 de maio ao Comitê de Crise para a Supervisão e Monitoramento dos Impactos da COVID-19, coordenado pelo ministro da Casa Civil da Presidência, Luiz Eduardo Ramos.

No documento, a Anvisa também recomenda a suspensão de voos vindos da Índia e quarentena obrigatória para todos os viajantes estrangeiros que ingressem no Brasil, "independente do país de procedência".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.