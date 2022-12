Governo federal libera R$ 23,9 milhões para o Ministério da Educação

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) sancionou na sexta-feira (23) a Lei 14.490/2022, que libera R$ 23,9 milhões para o Ministério da Educação. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

Os recursos correspondem a créditos suplementares para a manutenção da educação infantil, o apoio à educação básica e o funcionamento e a gestão de hospitais federais.

A nova lei também remaneja recursos para os ministérios da Saúde, Infraestrutura, Comunicações, Desenvolvimento Regional, Cidadania, Agricultura e Justiça e Segurança Pública, no valor total de R$ 596,2 milhões. (Com informações do R7).

