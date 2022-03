Governo gastou mais de R$ 7 mil com aluguéis de trituradores de papel em viagens de Bolsonaro à Rússia e Hungria

Apoie o 247

247 - O governo Jair Bolsonaro gastou mais de R$ 7 mil com o aluguel de duas máquinas trituradoras de documentos durante a viagem de quatro dias feita por ele e uma comitiva de cerca de 70 pessoas à Rússia e à Hungria. A Presidência da República e o Itamaraty não explicaram os motivos para o aluguel dos equipamentos.

De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, “a Rússia, o valor do aluguel da máquina foi de R$ 4.517,10. Na Hungria foram gastos outros R$ 2.594,16”.

Ao todo, as montagens dos escritórios de apoio do governo brasileiro, sem as trituradoras, custaram R$ 56.786,40 em Moscou e R$ 41.678,17 na Hungria. As viagens custaram mais de R$ 2 milhões aos cofres públicos.

