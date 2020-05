Governo ignora pedidos de adiamento e incrições para o Enem começam nesta segunda

As inscrições para o (Enem) 2020 começam na próxima segunda-feira (11) e vão até o dia 22 de maio. Entidades educacionais e estudantes reivindicam o adiamento do exame por conta dos reflexos negativos da pandemia edit

A vice-presidenta da União Nacional dos Estudantes (UNE), Élida Elaine, afirma que o Weintraub quer excluir a população de baixa renda do ensino ensino superior. “Ele não está preocupado que os estudantes mais pobres acessem a universidade, por isso defendemos o adiamento das provas, para debatermos com as secretarias estaduais um plano de organização do calendário, levando em conta os limites pedagógicos”, afirmou ao repórter José Eduardo Bernardes, do Brasil de Fato.

Entre os entraves relatados está a baixa participação dos estudantes nas aulas de ensino à distância, devido à falta de infraestrutura e tecnologia, e as condições psicológicas de uma preparação que já tem peso mais importante do que o vestibular.



