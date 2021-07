Governo incluiu todos os membros da ativa das Forças Armadas em Brasília na lista prioritária de vacinação

O efetivo em Brasília corresponde a 29.671 pessoas, que foram incluídas na lista prioritária com aval do Ministério da Saúde edit

247 - O Ministério da Defesa agiu para que todos os militares da ativa das Forças Armadas em Brasília fossem classificados como grupo prioritário na vacinação contra a Covid-19, mostram provas reunidas pelo Ministério Público Federal (MPF).

O efetivo em Brasília corresponde a 29.671 pessoas, que foram incluídas na lista prioritária com aval do Ministério da Saúde. A pasta havia recomendado que profissionais da linha de frente do combate à pandemia fossem vacinados prioritariamente.

No início de junho, o Exército já vacinava militares de 43 anos, enquanto a imunização de civis em Brasília estava na faixa de 50 a 59 anos. Na Aeronáutica, jovens de 22 anos já eram chamados para se vacinar no dia 8 de julho. (Com informações da Folha de S.Paulo).

