Governo incorre em novo crime de responsabilidade ao desobrigar vacina contra coronavírus

247 - O professor Rafael Mafei, da Faculdade de Direito da USP, destacou na rede social que Jair Bolsonaro comete crime de responsabilidade ao pregar uma campanha contra a vacina.

“Com quantos crimes de responsabilidade se faz um impeachment?”, pergunta o professor da USP.

Na segunda-feira (31), Jair Bolsonaro disse no cercadinho do Palácio do Alvorada que ninguém pode obrigar ninguém a "tomar vacina".

O discurso dele se alinha a uma campanha da Secretaria de Comunicação do Governo. "Impor obrigações definitivamente não está nos planos", afirmou a Secom no Twitter.

