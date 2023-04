Governo lança movimento pela paz nas escolas; acompanhe ao vivo

Apoie o 247

247- Nesta quinta-feira (20) o Governo Federal lança a campanha "Tamo junto pela paz nas escolas", para sensibilizar a sociedade para a promoção de um ambiente escolar de paz. Governos estaduais e municipais serão convidados a participar desse movimento.

A ação, que conta com as hashtags #BrasilUnidoPelaPaz e #EscolaSegura, chama a atenção para que, com a união de todas as pessoas, o país consiga superar esse período de medo e angústia, que hoje impacta a sociedade após os ataques criminosos às escolas e o aumento da disseminação de conteúdo violento nas redes sociais. É o Brasil, unido pela paz.

Entre as ações integradas que serão comunicadas, destacam-se a Operação Escola Segura, o Programa Dinheiro Direto na Escola e a destinação de recursos para o combate à violência. A Operação Escola Segura, por exemplo, atua com ações preventivas e repressivas 24 horas por dia e não tem data para acabar. Estão trabalhando, de forma integrada, 51 chefes de delegacias de investigação e 89 chefes de agências de inteligência de Segurança Pública.

