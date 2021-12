Governo libera R$ 2 bilhões em 4 dias após STF liberar orçamento secreto

Apoie o 247

Por Talita Laurino, Metrópoles - Quatro dias após a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a retomada da execução dos recursos das emendas de relator, o governo empenhou R$ 2 bilhões para atender indicações de parlamentares. Cerca de R$ 1 bilhão foi destinado somente na sexta-feira passada (10/12). O Metrópoles recebeu os dados com exclusividade da ONG Contas Abertas.

Na terça-feira (7/12), quando o governo federal recebeu a liberação para distribuir os recursos, R$ 9,2 milhões tiveram destinação imediata. No dia seguinte, mais R$ 104,6 milhões. Na quinta-feira, foram empenhados mais R$ 646,9 milhões. E na sexta-feira, mais de R$ 1 bilhão, totalizando R$ 2 bilhões.

A pesquisa aponta que, enquanto os presidentes da Câmara e do Senado argumentavam que deveria ser urgente a liberação dos recursos para importantes ações na área da saúde, a pasta foi a que menos recebeu verba (R$ 778 mil). O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) liderou o ranking, com 71% do valor total destinado nos últimos quatro dias.

Leia a íntegra no Metrópoles.

