Governo Lula anuncia dezenas de ações especiais no Dia Internacional das Mulheres

247 - O Dia Internacional das Mulheres será marcado pelo anúncio de uma série de ações do Governo Federal que incidem diretamente na garantia de direitos das mulheres.

O evento que vai oficializar essas iniciativas será nesta quarta-feira (8), no Palácio do Planalto, em Brasília, a partir das 11h, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, representantes de outros 19 ministérios, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do BNDES.

Na solenidade, o presidente Lula assinará o Projeto de Lei a ser enviado ao Congresso Nacional para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma função. O texto prevê medidas para que empresas tenham maior transparência remuneratória e para ampliar a fiscalização e o combate à discriminação salarial.

