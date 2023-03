Governo Lula planeja investir R$ 6 bi na recuperação de rodovias federais em 2023

Recursos correspondem a um terço dos R$ 18 bilhões do orçamento do DNIT, ligado ao Ministério dos Transportes edit

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende investir, no mínimo, cerca de R$ 6 bilhões na recuperação e conservação de rodovias federais até o final deste ano. Os recursos correspondem a “um terço dos R$ 18 bilhões do orçamento administrado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), ligado ao Ministério dos Transportes.

De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, “o DNIT quer recuperar pelo menos 3 mil quilômetros de rodovias, sob o custo atual de R$ 2 milhões por quilômetro, ainda em 2023”.

Em paralelo, o DNIT vem tentando firmar parcerias junto ao Congresso para direcionar recursos de emendas parlamentares para a construção de novas rodovias, além de promover duplicações ou outras obras de infraestrutura na malha rodoviária.

