Governo Lula prepara programa voltado para pessoas em situação de rua

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está preparando o lançamento de um programa social destinado a atender pessoas em situação de rua. Batizado de “Moradia Primeiro”, o programa deverá ser lançado em abril e buscará agregar habitação, saúde e direitos humanos às pessoas que não têm onde morar.

Segundo a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, o governo está avaliando a formação de “parcerias com estados, municípios e entidades do terceiro setor para acolher essas pessoas”.

Os servidores, porém, têm encontrado dificuldades para estruturar a política pública devido ao desmonte da área feito ao longo do governo de Jair Bolsonaro (PL). O setor do Ministério dos Direitos Humanos, responsável pela população em situação de rua, foi esvaziado durante a gestão passada.

“Até hoje, o governo federal não sabe quantas pessoas em situação de rua há no Brasil. Sob Bolsonaro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ignorou uma decisão da Justiça Federal e excluiu esses brasileiros do Censo, que ocorre só uma vez a cada dez anos. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) estima 281 mil pessoas sem casa no país, mas não houve uma contagem efetiva”, ressalta a reportagem.

