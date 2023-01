Governo Lula toma iniciativa para abrir diálogo com igrejas

Apoie o 247

247 - O governo Lula acertou a nomeação do pastor Paulo Marcelo Schallenberger, com histórico de atuação na Assembleia de Deus, para um cargo na estrutura do Palácio do Planalto com a atribuição de abrir diálogo com igrejas de todo o país, informa O Globo.

A função que será assumida por Paulo Marcelo estará vinculada ao segundo escalão da Secretaria-Geral da Presidência, localizada no 4º andar do Palácio do Planalto. O pastor se aproximou de Lula e de lideranças no PT no fim de 2021, e sugeriu a abertura de um canal de relacionamento do novo governo voltado especialmente para denominações evangélicas de médio e pequeno porte.

Após a reunião com o secretário-geral da Presidência, Narcio Macêdo, Paulo Marcelo afirmou que ouviu da equipe de Lula que sua nomeação deve ocorrer no fim de janeiro, após a resolução de questões burocráticas na estrutura da Secretaria-Geral.

O pastor já vem cumprindo agendas em Brasília como interlocutor do novo governo entre os evangélicos.

