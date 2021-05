Governo mantém suspensa avaliação de 'prova de vida' para servidores

247 - Uma instrução normativa da Scretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, publicada nesta segunda-feira (24) no Diário Oficial da União (DOU), tornou mais flexível para servidores públicos aposentados, pensionistas e anistiados, o prazo para que este público realize a “prova de vida” obrigatória para beneficiários do INSS e segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), do serviço federal para a manutenção de benefícios, suspensa desde março de 2020.

Segundo o texto publicado no DOU, a justificativa é a necessidade de “medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de covid-19”.

Em virtude da pandemia, não há a obrigatoriedade de fazer a ‘prova de vida’ presencialmente, podendo ser realizada para os aposentados do INSS pela internet através dos aplicativos “Meu Inss” e “Meu gov.br” e no banco em que a pessoa recebe o benefício.

Para não terem os benefícios bloqueados no mês que vêm, 160 mil aposentados e pensionistas que deveriam ter feito o processo em fevereiro do ano passado precisam realizar a prova de vida até o dia 31 de maio.

Com informações do jornal O Estado de S. Paulo .

