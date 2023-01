Governo não está avaliando revisão de reformas, inclusive da Previdência, diz Rui Costa, da Casa Civil

Declaração foi feita após a cerimônia de posse do vice-presidente, Geraldo Alckmin, no comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços edit

Reuters - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira a jornalistas que o governo não está avaliando neste momento a revisão de reformas anteriores, incluindo a da Previdência.

O comentário, feito após a cerimônia de posse do vice-presidente Geraldo Alckmin no comando do Ministério do Desenvolvimento, veio um dia depois de o novo ministro da Previdência, Carlos Lupi, ter criticado em seu discurso de posse o que chamou de "antirreforma" da Previdência do governo Jair Bolsonaro, sinalizando que pode discutir mudanças.

