Governo não garante no Orçamento de 2023 aumento do Auxílio Brasil nem correção do Imposto de Renda

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro vai enviar a proposta de Orçamento de 2023 sem reajuste da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), descumprindo promessa eleitoral feita por ele em 2018. Não haverá tampouco reserva de recursos para garantir a continuidade do adicional de R$ 200 para o Auxílio Brasil, em mais uma prova de que o aumento oferecido agora tem caráter eleitoreiro, com prazo marcado para terminar em dezembro de 2022.

Os cálculos para o envio do Orçamento foram discutidos em reunião desta quinta-feira (4) da Junta de Execução Orçamentária (JEO), formada pelos ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Paulo Guedes (Economia), informa o jornal Valor Econômico.

No caso da correção da tabela do Imposto de Renda, a Receita Federal já preparou um leque de cenários com mais de cem combinações de mudanças. As faixas salariais usadas para aplicar o desconto do Imposto de Renda estão congeladas desde 2015 - o que, na prática, significa maior carga tributária para as famílias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O déficit previsto pelo governo no momento está próximo ao limite de R$ 65,9 bilhões autorizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.