Governo pagou R$ 238 por cabeça no rodízio de Bolsonaro nos EUA

O rodízio foi servido em um puxadinho improvisado sobre a área externa do restaurante em Nova York (EUA) porque Jair Bolsonaro não está vacinado. Foram pagos cerca de R$ 238 (US$ 45) por cabeça edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O governo federal pagou cerca de R$ 238 (US$ 45) por cabeça no almoço de segunda-feira (20) na unidade da churrascaria Fogo de Chão em Nova York (EUA). O rodízio foi servido em um puxadinho improvisado sobre a área externa do restaurante porque Jair Bolsonaro não está vacinado.

"Ele ficou na área externa porque é a área permitida pra pessoas sem vacinação", afirmou Francisco Kappa, gerente geral da churrascaria, à BBC News. "Então arrumamos tudo pra ele poder vir almoçar com a gente nesse dia do gaúcho. Ele fez questão de sentar do lado de fora, até porque do lado de dentro a gente não deixaria porque violaria a lei de Nova York", acrescentou.

De acordo com Kappa, tanto ele como todos os seus funcionários estão 100% vacinados. Ele se disse "muito fã de Bolsonaro" e não falou sobre a recusa do presidente em tomar a vacina. "Isso daí eu não posso comentar", disse.

PUBLICIDADE

Bolsonaro teve Covid-19 no ano passado. Após a ida de sua comitiva aos Estados Unidos, no último final de semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou positivo para a doença. O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Bruno Bianco, testou positivo para Covid-19.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE