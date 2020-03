Governo proíbe entrada de estrangeiros nos aeroportos a partir do dia 23

Sputinik – O governo brasileiro decidiu na noite desta quinta-feira adotar uma restrição de 30 dias para a entrada de passageiros estrangeiros de diversos países que venham para o país em voos internacionais. A medida vale a partir da próxima segunda-feira.

A portaria do Planalto se dá em razão do avanço do novo coronavírus e lista uma série de países, incluindo nações como China, Japão, Coreia do Sul, Malásia, Austrália, Islândia, Noruega, Suíça, Reino Unido, Irlanda do Norte e os 27 países membros da União Europeia.

Ela já foi publicada no Diário Oficial da União e reproduzida pelo G1.

Ainda de acordo com a medida – assinada pelos ministros Walter Souza Braga Netto (Casa Civil), Sergio Moro (Justiça), Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) e Luiz Henrique Mandetta (Saúde) –, ela não vale para brasileiros nascidos ou naturalizados nem a imigrantes com autorização de residência.