Governo propõe fechar a Cinemateca, cuja presidência foi prometida a Regina Duarte

247 - Depois de fritar Regina Duarte e anunciar que ela deixará a Secretaria Nacional de Cultura, o governo federal teria a intenção de fechar a Cinemateca, órgão responsável pela memória do cinema nacional e que a presidência foi prometida a atriz. A informação foi publicada pelo jornalista Ricardo Feltrin, do Uol.

A decisão teria ocorrido no final da tarde desta sexta-feira (29), durante reunião entre os representantes da secretaria especial da Cultura e Audiovisual e da direção da Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp). Segundo Feltrin, o governo teria proposto a rescisão pura e simples do contrato com a fundação. O acordo, no entanto, vai até 2021.

Com isso, o destino de Regina Duarte é incerto. Além disso, o fechamento da Cinemateca, a fundação Roquette Pinto seria obrigada a demitir cerca de 150 funcionários — quase todos técnicos, e alguns com 40 anos de casa. Com os recursos esgotados, a associação não teria como pagar os valores de rescisões trabalhistas.

O governo ainda não teria apresentado nenhuma proposta sobre o que faria com as centenas de milhares de filmes e gravações que estão no acervo da Cinemateca.

