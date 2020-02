Governo quer usar Fundeb para privatizar creches

247 - A gestão de Jair Bolsonaro pretende começar este ano um plano de privatização de creches com a utilização de dinheiro do ​Fundeb, principal mecanismo de financiamento da educação básica. De acordo com diagnóstico do governo, há 830 creches inacabadas e 247 paralisadas no País. O PPI (Programa de Parcerias de Investimentos) começou a trabalhar com projetos-piloto e a primeira cidade interessada foi Teresina (PI). O órgão informou que a parceria com o investidor privado poderia ser de até 35 anos, segundo o órgão. O projeto de privatização está em um relatório do PPI, finalizado em janeiro.

A ideia é que as empresas façam o investimento inicial, de construir ou terminar a obra, e depois terão taxa de retorno. "A gente vai pagar a elas a taxa de manutenção para o dia a dia da creche. A ideia é usar o Fundeb para isso. Fizemos três reuniões com o PPI nesse sentido", disse o prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), à coluna Painel.