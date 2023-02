Governo reúne ministras, Janja e presidentas dos bancos na abertura do Mês Internacional das Mulheres

A convite da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, elas farão uma fala sobre a importância da data no contexto do novo governo, de representatividade e investimentos edit

247 - Pela primeira vez, as ministras mulheres do governo do presidente Lula estarão reunidas, junto com Janja Lula da Silva e as duas presidentas dos bancos públicos - Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal - para dar início ao Mês Internacional das Mulheres.

A convite da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, elas farão uma fala sobre a importância da data no contexto do novo governo, de representatividade e investimentos voltados às políticas públicas para as mulheres. Também será apresentada a marca da campanha do governo federal para o 8 de Março.

