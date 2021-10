Governo segue reprovado e 56% consideram Bolsonaro "ruim ou péssimo", diz pesquisa

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro é desaprovado por 58% da população brasileira, segundo pesquisa PoderData realizada entre os dias 25 a 27 de outubro.

Entre os entrevistados, 33% aprovam e 9% não souberam responder. Os números se mantiveram estáveis desde o último levantamento, feito na 1ª quinzena de outubro.

De acordo com o PoderData, os resultados desta rodada mostram que diferença entre aprovação e desaprovação da administração federal se manteve nos mesmos 25 pontos percentuais.

A avaliação do desempenho de Bolsonaro teve uma leve oscilação negativa. São 56% os que dizem que o chefe do Executivo é “ruim” ou “péssimo“, enquanto 26% o acham “ótimo” ou “bom“. Na rodada passada, eram 53% e 29%, respectivamente. As variações foram dentro da margem de erro.

Entre os que acham que Bolsonaro “ótimo” ou “bom” e “ruim“ou “péssimo” teve um repique e chegou aos 30 pontos percentuais. Na rodada realizada 15 dias antes, estava em 24 p.p..

Gênero

O apoio ao governo é maior entre os homens (38%), os com 45 a 59 anos (38%), os moradores da região Norte (50%) e os que cursaram até o ensino médio (38%). Já os que têm de 16 a 24 anos (65%), os moradores da região Nordeste (68%) e os que cursaram até o ensino superior (66%) são os que mais desaprovam.

