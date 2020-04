Governo testa remédio com 94% de eficácia em ensaio com célula da covid-19

De acordo com as análises preliminares, a aplicação do remédio não teria efeitos colaterais para os pacientes —situação diferente do uso da cloroquina e hidroxicloroquina edit

247 - O Ministério da Ciência e Tecnologia anunciou hoje que testará nas próximas semanas um "remédio promissor" que, segundo análises in vitro, demonstrou ter 94% de eficácia em ensaios com células infectadas pelo coronavírus. Ao menos 500 pacientes participarão dos estudos clínicos, de acordo com o governo. A informação é do portal UOL.

O ministro Marcos Pontes, titular da pasta da Ciência e Tecnologia, afirmou hoje que o medicamento tem formulação pediátrica e preço acessível nas farmácias. O nome, porém, não foi revelado porque ainda não há um laudo conclusivo.

Pontes explicou ainda que, de acordo com as análises preliminares, a aplicação do remédio não teria efeitos colaterais para os pacientes —situação diferente do uso da cloroquina e hidroxicloroquina.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.