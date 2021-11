Governo troca comando do INSS

Apoie o 247

247 - O governo federal fez nesta sexta-feira (5) uma mudança no comando do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Quem assume a presidência do órgão é José Carlos Oliveira no lugar de Leonardo Rolim, que foi exonerado do cargo para comandar a Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência.

Na Secretaria de Previdência, Rolim substituirá Narlon Gutierre, exonerado nesta sexta-feira. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com reportagem do jornal O Globo, a gestão do INSS é o calcanhar de aquiles do governo. Dentre as problemáticas do cargo, o novo gestor terá pela frente a missão de acabar com uma fila de 1,8 milhão de pessoas que estão aguardando benefícios. Uma promessa do governo que nunca foi cumprida. Desde que assumiu a pasta de Trabalho e Previdência, em julho deste ano, o ministro Onyx Lorenzoni vem prometendo zerar a fila, mas sem êxito.

Lorenzoni chegou a anunciar que chamaria centenas de funcionários da Infraero — estatal que controla aeroportos, hoje quase totalmente privatizados — para atuarem no INSS. Mas até hoje, quase quatro meses depois, não houve ainda este mutirão.

