Governo usou pesquisa na internet para recusar compra da Pfizer

De acordo com a Coordenação de Monitoramento e Avaliação de Tecnologias em Saúde, órgão do Ministério da Saúde responsável por elaborar a Nota Técnica de recusa do imunizante, o objetivo era “apresentar uma revisão rápida da literatura" sobre a vacina. Oito dias depois de o governo Bolsonaro rejeitar a proposta, os EUA compraram 100 milhões de doses ao custo de U$ 1,95 bilhão edit