Governo vai recorrer da decisão que permite demissão de não vacinados

247 - O governo irá ao Supremo Tribunal Federal (STF) recorrer da decisão do ministro Luís Roberto Barroso de suspender trechos da Portaria 620, que proibia empresas de demitirem funcionários que se recusem a tomar a vacina contra a Covid-19.

De acordo com a decisão de Barroso, as empresas podem exigir comprovante de vacinação dos funcionários e a recusa em se vacinar pode culminar em demissão, caso outras formas de conciliação tenham sido esgotadas.

Em vídeo publicado no Twitter, o ministro Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência) anunciou a ação: "Iremos entrar com agravo regimental para levar essa discussão para o plenário do STF, onde vamos, se Deus quiser, ter ainda novos ganhos e novas seguranças para que a relação entre empregador e trabalhador seja equilibrada e justa".

Lorenzoni também buscou defender o motivo da portaria. "O que estava acontecendo era a consolidação de uma tese de que, se a pessoa não tivesse o certificado de vacina ou passaporte vacinal, essa pessoa seria sumariamente demitida e não poderia conseguir emprego em nenhuma empresa. Isso, na verdade, condenaria estas pessoas ao desemprego perpétuo, nem na pena de homicídio isso é possível".

Sobre a portaria 620 que proíbe justa causa por não apresentação de certificado de vacina:

Barroso reconheceu que existem pessoas que não podem se vacinar e que o teste é válido.

E ainda não acabou. pic.twitter.com/64eLWOxind — Onyx Lorenzoni 🇧🇷 (@onyxlorenzoni) November 13, 2021

