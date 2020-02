Governo vistoria base em Anápolis cotada para quarentena de brasileiros que estão na China

Uma comitiva do governo federal realiza na manhã desta terça-feira (4) uma vistoria na Base Aérea de Anápolis, a 55 km de Goiânia. O local é um dos que podem receber os brasileiros que voltarão de Wuhan (China), epicentro do surto de coronavírus edit

247 - Uma comitiva do governo federal realiza na manhã desta terça-feira (4) uma vistoria na Base Aérea de Anápolis, a 55 km de Goiânia. O local é um dos que podem receber os brasileiros que voltarão de Wuhan (China), epicentro do surto de coronavírus, para um período de quarentena. A reportagem é do Portal G1.

O governo decidiu no fim de semana realizar uma operação para buscar os brasileiros que estão na cidade chinesa. De acordo com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, deverão voltar ao país de 30 a 40 pessoas. Florianópolis é outra opção para abrigá-las.

Integram a comitiva membros dos ministérios da Defesa, da Saúde e das Relações Internacionais, além de integrantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Pela manhã, eles realizaram uma reunião e, em seguida, partiram para a análise do local. O grupo avalia as condições estruturais e se a unidade está apta a receber os brasileiros para o isolamento.