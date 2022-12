Governo volta atrás e faz novo bloqueio de verbas às universidades

Apoie o 247

ICL

247 - Menos de seis horas após anunciar o desbloqueio de verbas para a Educação, o governo Bolsonaro voltou atrás e fez novo bloqueio de repasse às universidades e institutos federais. No início da tarde desta quinta-feira (1), 344 milhões tinham sido liberados para uso das instituições pelo Ministério da Educação (MEC). Poré, antes que a verba pudesse ser usada para qualquer pagamento, o Ministério da Economia fez novo bloqueio no fim da tarde do mesmo dia. O MEC teve as despesas discricionárias zeradas. As informações são do Metrópoles.

Os gastos discricionários são considerados não essenciais e não afetam o pagamento de despesas obrigatórias, como salário de servidores. No entanto, reitores de universidades federais que foram afetadas dizem que a falta de repasse pode afetar o funcionamento das universidades.

“Com isso, as unidades vinculadas ao MEC somente podem efetuar pagamentos com os recursos que já possuem em suas disponibilidades financeiras. Além disso, não será possível a esta Setorial Financeira/MEC, efetuar novas liberações de recursos para as despesas discricionárias durante o mês de dezembro”, descreve o documento da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO) do MEC distribuída aos gestores das instituições, que também esclarece que a medida afeta todo o Executivo federal e não só o MEC.

A reitora da Universidade de Brasília, a professora Márcia Abrahão usou a sua conta no Twitter para informar que o novo contingenciamento é maior que o anterior. “Só da UnB foram R$ 13,5 milhões! Isso depois de terem tirado R$ 2 milhões na segunda-feira e devolvido hoje de manhã. Punir a educação é o cúmulo do antipatriotismo!”, escreveu.

Ocorreu hoje um novo golpe nas universidades e institutos federais: o Governo Federal fez novo corte orçamentário. Só da UnB foram R$ 13,5 milhões! Isso depois de terem tirado R$ 2 milhões na segunda-feira e devolvido hoje de manhã. Punir a educação é o cúmulo do antipatriotismo! December 2, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.